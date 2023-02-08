شكرا لقرائتكم خبر الالكترونيات المتقدمة تعرض منتجاتها المبتكرة في «ليب 2023 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم شركة الالكترونيات المتقدمة، التابعة لشركات (SAMI)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، خلال النسخة الثانية من المؤتمرالتقني «ليب 2023»، منتجاتها المبتكرة في مجالات المدن الذكية والحلول الذكية وحلول الأمن السيبراني والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إضافة إلى حلول الصحة الالكترونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، أن الشركة تسعى لإبراز أحدث منتجاتها ومنجزاتها أمام جمهور الحدث العريض، الذي سيضم نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والمهتمين في مجال التقنيات والاتصالات والرقمنة من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها المساهمة في ازدهار المملكة ونجاحها، تماشيا مع طموحات ورؤية المملكة 2030؛ وأن الشركة تتطلع قدما لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز ما توصلت إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن.

ومن المقرر أن يشهد جناح الشركة في مؤتمر ليب 2023 استعراض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت.

كذلك، سيشهد المؤتمر تقديم الجيل الثاني من الخدمات المدارة وأنظمة الحوسبة السحابية، إلى جانب آخر ما توصلت إليه التقنية في منصات الاختبار الشاملة للرعاية الصحية، وحلول إنترنت الأشياء، وكذلك صمام البيانات الذي يوفر أقصى درجات الحماية للبيانات والشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة.

يذكر أن شركة الالكترونيات المتقدمة تأسست عام 1988م ومقرها الرياض، وتعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية والالكترونيات والصناعات، وتعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن والطاقة. ويعمل في الشركة أكثر من 2600 موظف، 85% منهم سعوديون، من بينهم أكثر من 800 مهندس ومهندسة، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.