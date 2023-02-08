تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات في مشاريع داون تاون السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة داون تاون السعودية مذكرة تفاهم مع شركة أبراج الاتصالات «توال»، لتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات في 12 مشروعا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التقني «ليب» المقام في مدينة الرياض.

وتهدف المذكرة بين الجهتين إلى بحث سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وأبراج شبكة الاتصالات وتشغيلها لتقديم الحلول الرقمية المتقدمة بمشاريع الشركة التي سيتم تطويرها في 12 مدينة في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب شركة داون تاون السعودية عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة نايف بن صالح الحمدان، ومن جانب شركة أبراج الاتصالات «توال» المهندس محمد الحقباني.

وأوضح الحمدان أن التعاون مع شركة «توال» يهدف إلى بحث فرص تقديم أحدث الخدمات والحلول الرقمية من خلال بنية تحتية ذات كفاءة عالية لمزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة، مفيدا أن التعاون يأتي في إطار جهود شركة داون تاون السعودية للإسهام في تعزيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المدن، بالإضافة إلى تمكين توفير المزيد من الفرص والخيارات الجديدة.

يذكر أن شركة داون تاون السعودية تعمل على إنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام لتسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في 12 مدينة بالمملكة وهي المدينة المنورة والأحساء والخبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.