شكرا لقرائتكم خبر إطلاق تطبيق Beem للمراسلة الفورية عالية الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة MENA Communication وشركة الاتصالات السعودية stc ، تطبيق بيم «Beem»، للتراسل الفوري، خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تعقد في العاصمة الرياض.

ويأتي إطلاق التطبيق تتويجا لشراكة سعودية صينية ممثلة في شركة STC وشركة Mena communication، حيث يعد «Beem» تطبيقا منافسا للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.

ويقدم تطبيق بيم تجربة التراسل الفوري الغنية بالمميزات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الشخصية والجماعية عالية الجودة ويدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، ويتميز تطبيق بيم بميزة إنشاء الملصقات «استكرات» بضغطة واحدة من داخل التطبيق، والتفاعل بالرسائل لتمكين مستخدمي بيم من التعبير عن أنفسهم بسهولة وبطريقة إبداعية ومرحة.

كما يقدم بيم أدوات فريدة للأعمال وفرق العمل، بتوفيره خاصية الـ«درايف» وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة «أوفس» بدعم ملفات النصوص، الجداول والعروض مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر.

بالإضافة إلى خاصية اجتماعات الفيديو وجدولتها بدعم يصل إلى 150 مستخدم في نفس الوقت.

كما يقدم بيم أيضا خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن والذي يدعم الارتباط بالتطبيقات الخارجية.

تطبيق Beem:

