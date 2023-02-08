شكرا لقرائتكم خبر إطلاق تطبيق Beem للمراسلة الفورية عالية الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي إطلاق التطبيق تتويجا لشراكة سعودية صينية ممثلة في شركة STC وشركة Mena communication، حيث يعد «Beem» تطبيقا منافسا للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.ويقدم تطبيق بيم تجربة التراسل الفوري الغنية بالمميزات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الشخصية والجماعية عالية الجودة ويدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، ويتميز تطبيق بيم بميزة إنشاء الملصقات «استكرات» بضغطة واحدة من داخل التطبيق، والتفاعل بالرسائل لتمكين مستخدمي بيم من التعبير عن أنفسهم بسهولة وبطريقة إبداعية ومرحة.
كما يقدم بيم أدوات فريدة للأعمال وفرق العمل، بتوفيره خاصية الـ«درايف» وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة «أوفس» بدعم ملفات النصوص، الجداول والعروض مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر.
بالإضافة إلى خاصية اجتماعات الفيديو وجدولتها بدعم يصل إلى 150 مستخدم في نفس الوقت.
كما يقدم بيم أيضا خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن والذي يدعم الارتباط بالتطبيقات الخارجية.
تطبيق Beem:
- يتيح مكالمات صوتية ومرئية شخصية وجماعية بجودة عالية.
- يدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة وإنشاء استكرات.
- يوفر خاصية «درايف» وهي حزمة تطبيقات أوفس.
- يتيح خاصية اجتماعات الفيديو إلى 150 مستخدما.
- يقدم خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن.
- يمكن تحميله من قوقل بلاي وآب ستور.
- يوفر نسختي الوندوز والماك المكتبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.