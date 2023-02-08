«طويق» تدشن أول أكاديمية Metaverse في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق خلال المؤتمر التقني العالمي ليب 23، إطلاق أول أكاديمية في مجال الواقع المعزز والافتراضي (Metaverse) بالشراكة مع شركة Meta.

وتضمنت الشراكة ثلاثة مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب؛ بهدف التعريف بمفهوم Metaverse وتطوير المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ضمن برامج تدريبية مكثفة؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بالتقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل، كما تم إتاحة التسجيل في برامج أكاديمية Metaverse عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.

وأكدَ الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تفعيل الشراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

كما أطلقت أكاديمية طويق 60 معسكرا احترافيا في مجالات التقنية والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والعديد من مجالات التقنيات الناشئة، وذلك ضمن المؤتمر.

وأكد الحمادي أن الأكاديمية تعمل على تقديم العديد من المعسكرات والبرامج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، مؤكداً إتاحة التقديم عبر الرابط التالي: https://tuwaiq.edu.sa.

وبلغ عدد المستفيدين من الأكاديمية أكثر من 3000 متدرب شهريا، عن طريق حضور المعسكرات والدورات التي تقام حضوريا في مقر أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما تستقبل برامج الأكاديمية مختلف الفئات العمرية من الطلاب والخريجين والموظفين على رأس العمل؛ لتطوير مهاراتهم وقدراتهم التقنية في شتى المجالات الواعدة وبشهادات احترافية معتمدة.

في سياق متصل احتفت أكاديمية طويق بتخريج أكثر من 1000 طالب وطالبة من برامج ومعسكرات طويق، ضمن مؤتمر ليب 23. وتم تكريم خريجي المعسكرات بعد إتمامهم برامج ومعسكرات متنوعة في المجالات التالية: هندسة البرمجيات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، تطوير الألعاب، وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة، وقد استفاد من البرامج عددٌ من الباحثين عن العمل والطلاب وخريجي الجامعات والموظفين على رأس العمل.

وأكد الحمادي أن الأكاديمية تعمل على تطوير الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية، ضمن معسكرات وبرامج احترافية في مجالات متخصصة؛بهدف سد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

أكاديمية (Metaverse) بالشراكة مع شركة Meta:







3 مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب



التسجيل عبر الرابط:



https://metaverse.tuwaiq.edu.sa