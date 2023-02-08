«ليب 23 » يشهد تجربة أسرع واي فاي بالعالم

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وأوضحت الهيئة أن تجربة الاتصال بالجيل الحديث من هذه التقنية Wi-Fi 6E تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، وبسرعة تتجاوز 6 أضعاف الجيل السابق من تقنيات الـواي فاي.يأتي تفعيل هذه التقنية ضمن إطار دور الهيئة كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات والتقنية، حيث تسعى عبر تنظيم الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN لتمكين انتشار أحدث تقنيات الـ «WiFi» في المملكة، وتعزيز تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.
يذكر أن المملكة دشنت الجيل الأحدث من تقنيات «Wi-Fi 6E» في النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 العالمي لتعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي وتدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة، حيث يتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف إسهامها الحالي.
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