شكرا لقرائتكم خبر إنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبموجب الشراكة، ستتعاون المدينة وشركة لينوفو لتطوير أكبر مجموعة حوسبة عالية الأداء وأكثرها استدامة، وذلك بهدف تسريع البحث والتطوير والتسويق للحلول المتعلقة بقطاعات متعددة مثل: علم الجينوم، وتفسير صور الأقمار الصناعية، والبيئة، والطاقة النظيفة.ووقع المذكرة على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP)، نائب رئيس المدينة لقطاع التحول الرقمي حكيم الصقري، ورئيس لينوفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جيوفاني دي فيليبو، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وأكد الصقري أن الشراكة مع شركة لينوفو ستساعد على استكشاف الفرص لتحديد الحلول التقنية الخاصة بالقطاع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التعاون لإنشاء منصة حاضنة التقنية وتطويرها، وتبادل الخبرات، ومنهجيات تطوير الأعمال.
من جهته، قال جيوفاني دي فيليبو «يدل النمو السريع للرقمنة في المملكة أننا على مشارف عصر جديد، وهذا يتطلب أن تؤدي التقنية والابتكار دورا حاسما في وضع أساس وإطار عمل جديد للمستقبل، حيث ستؤدي لينوفو دورا رئيسا في دعم الابتكار والتطوير، لدفع التحول الرقمي في المملكة بما يحقق رؤية 2030، ونتطلع إلى الشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تقديم التوجيه والإرشاد والدعم في مجالات التحدي الرئيسة».
وستوفر المدينة بموجب مذكرة التفاهم التسهيلات لشركة لينوفو في برج الابتكار، وإتاحة الوصول إلى المختبرات الوطنية للأقسام والمراكز والشركات التي تتطلب أعمالها اختبار وتطوير النماذج الأولية، وكذلك تسهيل خدمات أعضاء هيئة التدريس والباحثين التي قد تتطلبها الشركات لتطوير المنتجات والتقنيات والحلول المتعلقة بالحوسبة عالية الأداء، بينما ستمكن شركة لينوفو باحثي المدينة من المساهمة في أعمال البحث والتطوير والابتكار من خلال مركز لينوفو للإبداع والابتكار، وتقديم الخبرة الاستشارية في مجال الحوسبة عالية الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.