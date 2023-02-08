شكرا لقرائتكم خبر تشكيل مجلس الاستدامة الاستشاري لتحولات الاقتصادات المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي «إن تأسيس مجلس الاستدامة، يتماشى مع تطلعات القيادة، التي وضعت الاستدامة ضمن رؤية 2030، ومع مبادرتي ولي العهد السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات السعودية الخضراء ذات الطبيعة الاقتصادية المستدامة في كل المجالات والأنشطة».وأكد أن مجلس الاستدامة، سيعمل على تعزيز الابتكار، وبناء الشراكات؛ من خلال تحفيز أصحاب المصلحة لضمان تحقيق أهداف المملكة وتطلعاتها في هذا الاتجاه، وريادتها على مستوى خارطة التنافسية العالمية.
من جانبه أوضح رئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، أن المجلس سيساعد المؤسسات على تحويل أعمالها وزيادة الإنتاجية ودفع الابتكار وإدارة عمليات أكثر استدامة، وذلك من خلال تقديم مناقشات المائدة المستديرة للقادة، والتقارير ذات العلاقة، وتحفيز البحث العلمي الأساسي من خلال البحث والتطوير والابتكار، وفعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف حل القضايا الملحة للمؤسسات المشاركة.وسيؤدي المجلس دورا محوريا في تمتين أواصر التعاون بين رواد القطاعين العام والخاص محليا ودوليا، حيث سيشارك أعضاء المجلس في اجتماعات نصف سنوية؛ لتبادل أفضل الممارسات واتخاذ قرار بشأن الخطوات المستقبلية.
مجلس الاستدامة:
- منصة استشارية تجمع أصحاب المصلحة الأساسيين في قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والهيئات الحكومية والخبراء الدوليين.
- تم إعلانه على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP).
- يهدف إلى تيسير الاجتماعات وتبادل المعرفة بصورة منتظمة بين القادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مجلس الاستدامة الاستشاري لتحولات الاقتصادات المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.