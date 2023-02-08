تفاهم لتطوير سياسات حوكمة تدعم تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مذكرة تفاهم مع شركة المعاينة الرقمية لتقنية المعلومات EyoTic، لتطوير سياسات حوكمة تدعم تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي التقني «ليب 23» في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ومثل المركز في توقيع الاتفاقية المدير العام الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، فيما مثلها من جانب شركة المعاينة الرقمية المؤسس والرئيس التنفيذي المهندس أحمد الصيدلاني.

وتهدف المذكرة إلى تطوير سياسات تدعم استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار في قطاع الصناعة، حيث سيعمل الجانبان على تصميم أطر سياسات وحوكمة استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة واقتراح حلول مبتكرة للتحديات في قطاع الصناعة، وذلك في إطار مشروع المركز لتسريع أثر تقنية إنترنت الأشياء الصناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى أبرم مركز الثورة الصناعية الرابعة، والشركة العربية السعودية يوكاجوا، على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني، مذكرة تفاهم لتطوير سياسات الحوكمة لتطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، بحضور المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بسمة البحيران، والمدير الإقليمي لشركة يوكاجاوا المهندس بدر الخليفة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الأطر والسياسات لحوكمة تقنيـات الثورة الصـناعية الرابعـة في قطـاع الصناعـة بناء على المنهجيـة المتبعة في شـبكـة مركز الثورة الصـنـاعية الرابعة التـابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويشرف الطرفان على الدراسات التجريبية للمشروعات، وبحث مشاركة الجهات الأخرى في المملكة كالقطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في تنفيذ المشروعات.

ويتبادل الطرفان المعلومات والبيانات الفنية في مجالات استخدامات التقنيات، وإتاحة المعلومات لتحقيق الكفاءة في الإدارة المتكاملة والمستدامة في قطاع الصناعة، وأن يكون نطاق التجارب واختبار أطر السياسات محصورا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يعد منصة لتطوير أطر سياسات وبروتوكولات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تبني التقنيات الناشئة بما يخدم مصلحة المجتمع السعودي؛ وتسريع وتيرة تطوير وتطبيق مبادئ وسياسات وبروتوكولات حوكمة العلوم والتقنيات العميقة بما يخدم رؤية 2030.