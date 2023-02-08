5 شركات تنفذ المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام، أمس، توقيع عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق، وذلك مع 5 شركات مقاولات ستعمل كل شركة بتنفيذ الجزء الخاص بها بعد أن تم تقسيم المشروع إلى عدة أجزاء وسيكون تنفيذ معظم أعمال المشروع بين دولة الكويت ومحافظة البصرة العراقية انطلاقا من محطة الوفرة بالكويت ومحطة الفاو جنوب البصرة، وحضر حفل توقيع العقود ممثلون عن الشركات المنفذة المعتمدة بدول مجلس التعاون وممثلون عن شبكة الكهرباء بجمهورية العراق.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن انطلاقة المشروع للربط مع العراق يمثل مرحلة مهمة في حلقة التواصل الكهربائي الخليجي مع تركيا وأوروبا وقد تأخرت الأعمال بسبب جائحة كورونا لتعود الآن، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الربط تتضمن نقل 500 ميجاوات، وبسعة طاقة إجمالية 1800 ميجاوات وتنتهي أعمال تنفيذها في غضون 24 شهرا لتكون جاهزة مع نهاية 2024، مبينا أن العقد مع العراق يمثل عقدا نموذجيا مختلفا عن العقود بين دول مجلس التعاون الست حيث سيكون عقدا تجاريا صرفا ضمن العلاقات والتبادل التجاري مع العراق، وهو الأمر الذي سيكون عليه التبادل الكهربائي مع تركيا في مرحلة لاحقة.

فرص كبيرة مع تركيا

وأبان أن الربط مع العراق يمثل فرصة مهمة لتصدير الطاقة الخليجية للخارج في ظل زيادة إنتاج الكهرباء والفائض الكبير خاصة في فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك طلبا متزايدا على الطاقة في تركيا يمثل فرصا مستقبلية للتوسع خاصة في الطاقة النظيفة والمتجددة.

وحول مدى تأثير الزلازل على مشروع الربط باعتبار تركيا بلدا يقع ضمن خط الزلازل أفاد الإبراهيم بأن هناك دراسات لمستوى ومؤشر الزلازل في كل المناطق ومدى مناسبتها لمرور مرافق وخط الربط، كما أن الدراسات ستأخذ في الاعتبار استخدام آليات مقاومة للزلازل والظواهر الطبيعية الأخرى.

أعلى المعايير العالمية

ولفت إلى أن الهيئة وجهات التمويل المتمثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق قطر للتنمية وضعت أعلى المعايير العالمية لتنفيذ مشروع الربط مع العراق واختار شركات لها تجارب ناجحة في مشاريع مماثلة عالميا.

وتتضمن المرحلة التي وقعت عقودها أمس قيام هيئة الربط الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي مزدوجة الدائرة جهد 400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق بطول 295 كيلومترا، لإمداد العراق بـ500 ميجاوات من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي، كما يتضمن توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاو، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب 220 مليون دولار.