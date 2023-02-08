شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تبتكر محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف توفر 50% من الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مشروعها الابتكاري المتمثل في وحدة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ حيث تعد هذه التقنية الأولى من نوعها في المملكة، التي تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها بكفاءة إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام للمناطق غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي المركزية.

ويمكن لهذه التقنية أن تقلل من الطلب على الطاقة بنسبة 50%، وتنتج مياه معالجة ذات جودة مماثلة أو حتى أفضل من تلك التي تنتجها عمليات المعالجة البيولوجية التقليدية، ويتوقع أن تحقق هذه التقنية تأثيرا ملحوظا على السكان في المناطق غير المخدومة في المملكة عن طريق خلق وظائف جديدة تدعم الشباب السعودي.

وتم إنجاز هذه الوحدة عقب جهود بحثية استمرت 5 سنوات في مركز أبحاث تحلية وإعادة استخدام المياه في الجامعة «كاوست»، والشراكة المميزة بين الجامعة وشركة المياه الوطنية.

وأوضح نائب رئيس «كاوست» للابتكار الدكتور كيفن كولين، أن تطوير خدمة موثوقة لمعالجة مياه الصرف الصحي هي من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم؛ مشيرا إلى أن النظام البيئي للشركات الناشئة ذات التقنية العميقة في «كاوست» أصبح متطورا إلى الحد الذي مكننا من بناء شراكات قوية مع الحكومة والشركات الراسخة والشركات المنبثقة، والتي تعمل معا لتقريب هذه الشركات الناشئة من السوق.

وحدة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي

