مشروع رؤى المدينة يوقع أول اتفاقية تشغيل فنادق مع شركة حياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة رؤى المدينة القابضة اتفاقية مع مجموعة فنادق حياة العالمية لتشغيل ثلاثة من الفنادق الراقية التي يتم تطويرها حاليا ضمن المخطط العام لمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، ونائب الرئيس الإقليمي للتطوير لمجموعة فنادق حياة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لودفيج بولدوكيان.

وأوضح الجهني أن مجموعة فنادق حياة العالمية، تعد من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة، وتتمتع بمكانة كبيرة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستضيف العلامات التجارية «جراند حياة»، وحياة ريجنسي، وحياة بلايس إلى المخطط العام لمشروع رؤى المدينة؛ لتلعب دورا محوريا في إثراء تجربة الزيارة لسكان وزوار المدينة المنورة، حيث ستحظى بمواقع متميزة، وإطلالات مباشرة على المسجد النبوي الشريف وساحاته، كما أنها ستستفيد من البنية التحتية المتقدمة التي يجري العمل عليها حاليا.

وعد الجهني، الاتفاقية مع مجموعة فنادق حياة العالمية خطوة مهمة سيكون من شأنها الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على وحدات الضيافة في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر منظومة ضيافة متكاملة ومراكز حضارية وتجارية ترقى لروحانية وقدسية المكان، مؤكدا أنها مجرد البداية وسيعقبها المزيد من الخطوات ضمن مسعى الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية، وصولا إلى تيسير استضافة 30 مليون زائر بحلول عام 2030 بمشيئة الله.

من جهته، عبر رئيس مجموعة حياة في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا خافيير أغيلا، عن اعتزازه بالشراكة مع رؤى المدينة القابضة لإضافة فنادق حياة إلى مشروع «رؤى المدينة» في المدينة المنورة، بصفته أحد أبرز مشاريع الضيافة التي تشهدها المملكة اليوم، مبينا أن المملكة العربية السعودية تشكل محورا مهما في استراتيجية نمو شركة حياة في الشرق الأوسط، ونتطلع للعمل مع شركة رؤى المدينة القابضة على الخطط الخاصة بهذه الفنادق الرائعة في المدينة المنورة.

بدوره، أفاد نائب الرئيس الإقليمي للتطوير لمجموعة فنادق حياة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن مشروع رؤى المدينة يعد عاملا مهما يهدف إلى تعزيز جهود المملكة لاستضافة الحجاج والمعتمرين، متطلعا إلى زيادة محفظة حياة المتنوعة التي ستلبي احتياجات الزائرين من أرجاء العالم، وستضاف إلى محفظة شركة حياة العالمية التي تضم أكثر من 1,200 فندق تنتشر في 72 دولة عبر ست قارات.

يذكر أن «رؤى المدينة القابضة» تطمح للإسهام في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والزيارة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مشاريعها الهادفة لإثراء تجربة زيارة مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإحياء عبق التراث الثقافي والمعماري للمدينة، حيث راعت في تصاميم المباني والمرافق النمط الحديث المستمد من تراث المدينة المنورة بكل تفاصيلها، واحتضانها العديد من المعالم التاريخية التي تفوح بعبق النبوة وإرث الصحابة الكرام.

اتفاقية مع مجموعة فنادق حياة العالمية







تشغيل فنادق يتم تطويرها حاليا في مشروع رؤى المدينة شرق المسجد النبوي الشريف



الاتفاقية ستضيف 3 علامات تجارية