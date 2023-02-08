وزارة التجارة

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ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظا على سلامتهم وحفظا لحقوقهم. ويشمل الاستدعاء كلا من الطرازات لينكون افياتور 2020-2022، ولينكون كورسير 2022، وفورد اكسبلورر 2020-2023.وأهابت «التجارة» بملاك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.
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