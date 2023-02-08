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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاقتصاد والتخطيط، عقدت ورشة العمل الأولى من أصل خمس ورش عمل لإعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للمملكة المعني بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث.

وتناولت الورشة مقدمة عن أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تعمل المملكة ودول العالم على تحقيقها بحلول عام 2030 ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعرض فيه الدول مدى تقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العديد من الفعاليات ومن ضمنها تقديم الدول استعراضاتها الوطنية الطوعية.

كما تم مناقشة الإطار العام للمسودة الأولى لتقرير عام 2023 والاتفاق على خطة العمل والخطوات القادمة، ومشاركة آلية إعداد دراسة الحالة مع جميع الجهات.