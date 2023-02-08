شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع بنحو 226 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار تراجع واردات مصر من السيارات في شهر نوفمبر الماضى، قياسا بنفس الشهر من عام 2021.

وقالت بيانات النشرة، إن واردات مصر من سيارات الركوب سجلت نحو 97 مليون و503 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 324 مليون و292 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 226 مليون و789 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪.

وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بنسبة 17.8٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، والبترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪.