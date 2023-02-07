تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أبريل 82.78 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 75.86 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 80.20 دولار للبرميل لشهر فبراير 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.199 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.614دولار للجالون.

وكانت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " قد نشرت، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تراجعت أسعار النفط الآجلة للأسبوع الثانى على التوالى، بنسبة بلغت 7.8% لخام برنت و7.9% لخام غرب تكساس، مسجلة أدنى مستوى لها فى نحو ثلاثة أسابيع.

وأضاف التقرير أن أسعار النفط تأثرت سلبًا بكل من:

1-استمرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى سياسة رفع أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

2-تأكيد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة دول أوبك على الالتزام بسياسة خفض إنتاج النفط الحالية البالغة 2 مليون بى حتى نهاية عام 2023.

3-ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021، تزامنًا مع ارتفاع صافى الواردات بثالث أكبر وتيرة أسبوعية مسجلة على الإطلاق.

4-ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالى مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، فى ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

5-تراجع مؤشر النشاط الصناعى الأمريكى إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. وقوة بيانات الوظائف الأمريكية التى أثارت المخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من الأتى:

1-المخاوف بشأن تشديد الإمدادات على خلفية الحظر الأوروبى المقرر فرضه على واردات المنتجات البترولية الروسية، مع إمكانية تحديد سقف لأسعارها.

2-إعلان الصين - أكبر مستورد وثانى أكبر مستهلك عالمى للنفط - عن التوجه نحو تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادى الذى من شأنه أن يدعم الطلب.

3-انخفاض عدد حفارات النفط العاملة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر 2022، فى مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.