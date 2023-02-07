’’بنشتري بواقي زيت الطعام‘‘.. هل يتم تكرير الزيت المستعمل وبيعه مرة أخرى؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد زكريا الشافعي رئيس مجلس إدارة المتحدة لتصنيع الزيوت النباتية وعضو اتحاد الصناعات، أن السيارات التي تجوب شوارع القرى والمراكز في المحافظات المختلفة وتستخدم مكبرات الصوت لجمع الزيوت المستعملة من المواطنين يتم تجميع كميات كبيرة منها لتصديرها إلى الصين وغيرها من الدول لاستخدامها في الوقود الحيوي، وذلك لحين تعميم استخدام الوقود الحيوي في مصر.

وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"،: "بيع الزيت المستعمل للصين أفضل من تكرريه وبيعه للمواطنين وهيكسب أكتر"، لافتا إلى أن تكلفة تكرير الزيت المستعمل أعلى من بيعه للصين.

وقال الشافعي، إن الزيت المستخدم من الممكن أن يعالج ويطرح في الأسواق للمواطنين مرة أخرى لاستخدامها في إعداد الأطعمة.

وأوضح، أن هناك مواصفة وحدود خاصة للزيوت المستعملة لابد أن تتوافر قبل تكريرها وطرحه مرة أخرى في الأسواق وهي قياس المواصفات الفيزيائية والكيميائية لها، لافتا إلى أنه في حال إثبات المواصفات والحدود من الممكن أن تكون سببا رئيسيا في إعادة الزيت وطرحها للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك حدود أيضا من الممكن أن تثبت عدم صلاحية تكرير الزيوت المستعملة وبالتالي لا يمكن طرحها في الأسواق ليستخدمها المواطنين، لافتا إلى أن هناك دراسات لابد من إجرائها قبل تكرير أي نوع من الزيوت سواء كانت صويا أو غيرها من الزيوت المستعملة.