شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط يزور متحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار سلسلة الزيارات الرسمية والهامة التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف سفين كوبمانس المبعوث الخاص للإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتوبياس كراوس نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن المتحف وموقعه الفريد، وما يحتويه من كنوز أثرية تسرد تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما اصطحبهم محمد مختار كبير الأثريين في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، قدم خلالها شرحا وافيا عن المتحف وما يحتويه من آثار تروي تاريخ حضارة مصر عبر العصور.

وفي نهاية الزيارة، حرص المبعوث الخاص للإتحاد الأوروبي على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف اعرب خلالها عن إمتنانه لحسن الإستقبال، وسعادته بزيارته و مشاهدة القطع الأثرية الفريدة، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية، والتي تابع العالم كله فعاليات نقلها إلى المتحف في موكب مهيب قبل حوالى عامين.