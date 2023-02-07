شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 مطورين فى مصر يحققون 143 مليار جنيه مبيعات خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أكبر 5 شركات تطوير عقاري في مصر في تحقيق نموًا في المبيعات خلال عام 2022، على الرغم من استمرار التحديات العالمية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء، والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبلغت حجم مبيعات أكبر 5 شركات تطوير عقاري في مصر 143 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022، بفضل طرح مراحل جديدة من مشروعاتها القائمة، والإعلان عن مشروعات كبرى في المدن الجديدة خاصة الساحل الشمالي، ووفقًا لشركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات، جاءت قائمة أكبر 5 شركات تطوير عقاري من حيث المبيعات، وهي:

1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة

بلغت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة 33.2 مليار جنيه خلال عام 2022، وهي أكبر مبيعات في تاريخ المجموعة، بنسبة نمو 4% عن عام 2021.

2- شركة إعمار مصر للتنمية

حافظ مشروع SOUL بالساحل الشمالي على ترتيب شركة إعمار مصر للتنمية ضمن قائمة كبار المطورين محققة 33 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 43%.

3- شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري

تغلبت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، على الشركتين السابقتين من حيث نسبة نمو المبيعات في عام 2022 وبلغت 56% لتقترب من 31 مليار جنيه، وجاءت هذه الحصيلة الأكبر في تاريخ الشركة من مبيعات أحدث مشاريع الشركة بشرق القاهرة ومن مرحلة EVIA بمشروع ماونتن فيو راس الحكمة في الساحل الشمالي، والذي حقق مبيعات ضخمة خلال ساعات من بدء الحجز.

4- بالم هيلز للتعمير

ارتفعت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 47% لتصل إلى 25 مليار جنيه عام 2022 بفضل مشروعي باديا وبالم هيلز القاهرة الجديدة، واللذان حققا مبيعات ضخمة في العام الماضي، إضافة إلى مرحلة جديدة من مشروع هاسيندا ويست بالساحل الشمالي.

5- شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك

حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، أعلى نسبة نمو في المبيعات بين أكبر 5 شركات عقارية، بلغت 78% لتصل إلى 20.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في نمو المبيعات منذ استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية.