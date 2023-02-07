سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر 30.15 للشراء، 30.25 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولي cib سجل 30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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