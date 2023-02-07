شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-2-2023 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر عقب التراجع الملحوظ عند مستوى 1710 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بانخفاض تبلغ قيمته 10 جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.



سوق الذهب عالمياً استعادت أسعار الذهب في البورصة العالمية بعض قوتها مستهل تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، لكن ارتفاع الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يواصل رفع أسعار الفائدة أبقت أسعار الذهب دون مستوى 1900 دولار للأوقية، وفق gold Bullion وارتفع الذهب 0.5% إلى 1873 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 6 يناير.

وكانت قد انخفضت أسعار السبائك بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في أكثر من 53 عاما ونصف العام عند 3.4%، وكانت الأسواق في البداية تبحث عن أول خفض لسعر الفائدة في الربع الثالث بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقبل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية، لكن توقعات الخفض الأول قد تم تأجيلها الآن إلى نوفمبر وديسمبر.

وتتوقع الأسواق الآن أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مستهدفات أعلى سعر فائدة الذي لا يزال حوالي 5% لفترة أطول، وهو قد يؤدي ذلك إلى خفض جاذبية الذهب في هذه الأثناء، وساعدت تلك التوقعات مؤشر الدولار على الارتفاع بنسبة 0.3% وقت كتابة هذا التقرير، مما زاد الضغط على الذهب من خلال زيادة تكلفته على المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العوائد مع تعزيز الدولار.

وتتوقع gold Bullion، أن يتراوح سعر الذهب على المدى القصير والمتوسط بين 1820 دولار و1950 دولار، ولكن بالنظر إلى المستقبل على المدى الطويل، فإننا أكثر إيجابية، خاصة بمجرد عودة التركيز إلى احتمال انخفاض الأسعار وضعف الدولار.

في نفس السياق أعلن مجلس الذهب العالمب عن ارتفاع الطلب السنوي على الذهب في عام 2022 بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 4،741 طنا على مستوى العالم وهو أعلى إجمالي منذ عام 2011، وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وقال التقرير كان الطلب على الذهب مدفوعا بعمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية واستثمارات قوية باستمرار في قطاع التجزئة، وتضاعف طلب البنوك المركزية إلى أكثر من الضعف إلى 1136 طنا في عام 2022، مرتفعا من 450 طنًا في العام السابق وإلى أعلى مستوى في 55 عاما.

على الجانب الآخر أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع بعض التدفقات إلى الخارج من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، في حين حفز التضخم المرتفع على الاستثمار في سبائك الذهب والعملات المعدنية، وفي النهاية، ارتفع الطلب الإجمالي على الاستثمار بنسبة 10% في العام الماضي.