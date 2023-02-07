شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: كل الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل للعاصمة الإدارية بنهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر
كشف "عباس"، عن المشروعات المستقبلية للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما سيتم العمل على إنشاء منطقة صناعية ضخمة بجنوب طريق العين السخنة خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد طلبًا مرتفعًا في ظل ما ستقدمه من بنية تحتية على أعلى مستوى.
كما كشف خالد عباس، عن عزم شركة العاصمة الإدارية الجديدة طرح مشروعات تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الانتهاء من اكتمال مرافق المرحلة الأولى بالكامل، وتم التعاقد مع 4 مكاتب استشارية عالمية؛ لوضع تصميم لمرافق المرحلتين الجديدتين.
تطرق "عباس"، إلى ملف المسئولية المجتمعية، قائلًا إن الشركة خصصت جزء من أرباحها بالموازنة لصالح تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية، وستركز على ملفين الصحة والتعليم، وقريبًا سيتم إطلاق مبادرات لتنمية وتطوير التعليم في مصر.