شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: على ممولى المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكترونى سرعة الانضمام للمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف منذ 15 يناير 2023، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى : https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأشار مختار توفيق أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية، شركة أليس للحلول المتكاملة ، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية)، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي: https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمده من خلال الرابط التالي:https://pos.eta.gov.eg/

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل التالي: [email protected]

كما يمكن الإطلاع على الأدلة للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .