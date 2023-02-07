شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعات صناعية تستهدف اقتصادية قناة السويس توطينها حتى 2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، زيارات ترويجية مكثفة منذ بداية العام الجديد 2023، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الصناعية وخاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة لتوطين الصناعة سواء بالعين السخنة أو شرق بورسعيد، ومنها المجر والصين وزيارة مرتقبة إلى اليابان.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة لتوطين نحو 21 قطاعا صناعيا حتى عام 2025، تم التوافق عليهم بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، والتي تواكب احتياجات مصر والمنطقة، وفيما يلي يعرض ”الخليج 365” أبرز هذه القطاعات وفقا لما يلي:

الهيدروجين الأخضر.

المنسوجات.

صناعة الإطارات.

اللوجستيات.

الصناعات الدوائية.

مراكز البيانات.

قطاع الأعمال الزراعية.

خدمات وقود السفن.

البطاريات الكهربائية.

مواد البناء والتشييد.

صناعة السيارات.

صناعات الصب المعدنية.

الصناعات البتروكيماوية.

قطارات السكك الحديدية.

الألواح الشمسية.

المواد الدوائية الفعالة.

وكان وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبل قبل يومين أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة ووفد مرافق له وممثلي من شركة تويوتا تسوشو وممثل شركة قناة السويس لتداول السيارات المختصة بتشغيل رصيف الرورو بشرق بورسعيد.

تناول اللقاء عرض تقديمي حول التحضيرات الخاصة بالجولة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية قريباً بالعاصمة اليابانية طوكيو، للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرض المشروعات اليابانية القائمة في السخنة وشرق بورسعيد، حيث تنظم السفارة مع مكتب اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME ،للقاء وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات يابانية مهتمة وراغبة في ضخ استثمارات داخل المنطقة، وذلك ضمن الاهتمام البالغ الذي تحظي به المنطقة الاقتصادية من مختلف دول العالم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية مما ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وامكاناتها بشكل أكبر.