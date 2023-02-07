شكرا لقرائتكم خبر عن الأخشاب والمراجل.. اعرف المنتجات المستوردة من كرواتيا خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا في الفترة من يناير وحتى أكتوبر عام 2022، حيث ارتفع التبادل التجاري ليصل إلى 203.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام 2022، بينما كانت نحو 106.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 90.8%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الواردات المصرية من كرواتيا بلغت نحو 96 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 80.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 19.7%.، وفيما يلي أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من كرواتيا.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كرواتيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. خشب ومصنوعاتها بقيمة 88.3 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.3 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 814.2 ألف دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 771.3 ألف دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 571.4 ألف دولار.

6. لدائن ومصنوعاته بقيمة 362.6 ألف دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 263.1 ألف دولار.

8. فواكه بقيمة 144.9 ألف دولار.

9. أثاث بقيمة 138.7 ألف دولار.

10. ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 109.5 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكرواتية في مصر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي عام 2020 / 2021 مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.1%.