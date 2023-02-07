شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد تراخيص المركبات بكل أنواعها خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البيانات لأحدث تقارير صاد رة للمجمعه المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد المركبات الزيرو المجمعة، والتي تم ترخيصها بجميع وحدات المرور، بالإضافة إلي التأمين الإجباري عليهافي عام 2022، قد سجلت حوالي 401446 مركبة .

وسجلت "السيارت الملاكي" خلال العام الماضي 2022 ترخيص وتأمين حوالي 172302 سيارة ملاكي ، من بينها 486 موديل 2019 و1584 موديل 2020 و4032 موديل 2021 و140868 موديل 2022 و25332 موديل 2023 .

172302 سيارة ملاكي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها من بينها 486 موديل 2019 و1584 موديل 2020 و4032 موديل 2021 و140868 موديل 2022 و25332 موديل 2023 .

أما أعداد " الدرجات النارية " مجمعة خلال العام المنصرم 2022 فقد سجلت حوالي

170310 دراجات نارية من بينها 2683 موديل 2019و26400موديل 2020 و71443 موديل 2021 و68400 موديل 2022 و1384 موديل 2023

أما أعداد " سيارات النقل " طبقا لأخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري فقد سجلت 35856 من بينها 79 موديل 2019 و379 موديل 2020 و2195 موديل 2021 و20960 موديل 2022 و12243 موديل 2023 .

كما كشف تقرير المجمعة للتأمين الإجباري عن أعداد المركبات الأجرة مثل " الدراجات النارية والتوك توك "

9168من بينها 260 موديل 2019 و350 موديل 2020 و2399 موديل 2021 و6158 موديل 2022 ودراجة واحدة موديل 2023 .

أما " المقطورات " فقد سجلت حوالي 1013من بينها 9 موديلات 2019و36 موديل 2020 و150 موديل 2021و734موديل 2022و84 موديل 2023 .

وبلغت أعداد " اتوبييسات الرحلات " تسجيل حوالي 562 من بينها 2 سيارة رحلات موديل 2019 و13موديل 2020 و87 موديل 2021 و336 موديل 2022 و124 موديل 2023 .

يذكر أن اعداد " المركبات الزيرو " التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها في عام 2022 قد سجلت حوالي 401446 مركبة من بينها 3541 موديل 2019 و29235 موديل 2020 و81506 موديلات 2021 و245712 موديل 2022 و41452 موديل 2023 .