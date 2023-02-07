شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات بنحو 107 ملايين دولار خلال 10 أشهر فقط أبرزها الوقود والملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى كرواتيا ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 107.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، بينما كانت نحو 26.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 304.8%.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك مجموعات سلعية جاءت في صدارة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 57.5 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.7 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 13.4 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 4.2 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 3.2 مليون دولار.

6. فواكه بقيمة 2.5 مليون دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.9 مليون دولار.

8. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 1.7 مليون دولار.

9. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليون دولار.

10. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 1.1 مليون دولار.