شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فريش بقيمة 6.25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية بحجم تداول 625.1 ألف سهم بقيمة 6.25 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) مليون سهم بقيمة 18.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 26 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 71.3 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 19614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3401 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.