وصلت لـ 60 مليار جنيه.. وزير الطيران المدني يتحدث عن خسائر مصر للطيران

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن الستة أشهر الأخيرة "شهدت تحقيق مكسب مناسب في شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها"، مشيرا ًإلى أن الخسائر الموجودة مرحلة من سنوات سابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الاثنين، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، بشأن استئناف العمل بمشروع إيربورت سيتي، بمحيط مطار القاهرة الدولي، وبشأن دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وبشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولي كمطاعم سياحية وأيضا خطة الوزارة في ترشيد الكهرباء مع خطة ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية. وذلك بحضور وزير الطيران المدني.

وقال وزير الطيران المدني إن هناك شركات تكسب ولديها عباءة مالية مثل شركة الأسواق الحرة، وشركة الخدمات الجوية تخدم مصر للطيران والشركات الأخرى وعندها الملاءة المالية، قائلا: "حاليا مش خسرانين لكنه اللي بيكسب نسيبه، وشركة الخطوط طول ما فيه حركة طيران بتكسب".

وأكد حلمي أن مصر تعرضت إلى فترة عدم استقرار منذ 2011 حتى 2014، ومصر للطيران تعرضت لما تعرضت له مصر، وخلال هذه الفترة تم تعيين حوالى 4 آلاف واحد منهم العمالة الموسمية، ومنقدرش نمشيهم، وهناك 28 ألف عامل في مصر للطيران، وتعرضت المنظومة لظروف غير مستقرة بعد 2015، وفي 2019 الدنيا بدأت تمشي شوية، جائحو كورونا، متابعًا: الدولة أعطت قرض لمصر للطيران بمبلغ 5 مليار جنيه لسداد مرتبات العاملين، وسددنا أول قسط، والتعويم في 2016 تسبب فى خسارة، وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وخسائر بسبب سعر الوقود الذي ارتفع".

وأضاف: "الخسائر في مصر للطيران مرحلة من سنوات سابقة وكانت في 30 يونيو الماضي حوالي 30 مليار جنيه، مؤكدا: آخر 6 أشهر هناك مكسب مناسب"، لافتاً إلى أنه من 2016 حتى أول يوليو 2022، لم يتم شراء أي معدات أرضية، ومؤخرا تم إقرار مبلغ 400 مليون جنيه لشراء هذه المعدات، واستكمل: "سنحافظ على شكل مصر للطيران بالشكل اللى ناس عايزاه وكانت متعودة عليه.

وعن مشروع "إيربورت سيتي"، قال الفريق محمد عباس حلمي إن المشروع كانت بدايته في سنة 2009، وتم عمل رفع مساحة وتقدير للخدمات، وفي 2014 أحيي هذا المشروع وتقدم 3 مستثمرين، أحدهم فاز في المناقصة وكانت بمبلغ 9 مليارات جنيه، ثم انسحب وألغيت المناقصة وتوقف المشروع.

وتابع: "أتولى دراسة المشروع حاليا وفي إطار عرضه على القيادة السياسية، ونبحث عن المستثمرين الجادين، وهناك إحدى الشركات تقوم بعمل دراسة عن المشروع ليتم وضع تصور عن المنطقة.

وعن ترشيد الكهرباء، أوضح وزير الطيران المدني: "لدينا محطة طاقة شمسية يتم تشغيلها في الجراج بمطار القاهرة، واستغلال الطاقة الشمسية في مطار برج العرب، وسنتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية التي تغذي جزء من تشغيل المطارات"، مشيراً إلى أنه في كل المطارات شدة الإضاءة تختلف من وقت لآخر.