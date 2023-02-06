شكرا لقرائتكم خبر عن "Dino Activation" تتعاون مع مدينة نصر للإسكان والتعمير لتقدم عرض "أوفو" من سيرك دو سوليه لأول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركةDino Activations" - الشركة الرائدة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية- التعاون مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير – واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر - لتقديم عرض "أوفو"، أضخم عروض "سيرك دو سوليه" إنتاجيًا لأول مرة في مصر، والتي ستكون المحطة الأخيرة لعروض أوفو في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، ويُقام العرض في مجمع القاعات المغطاة بإستاد القاهرة في الفترة بين 8 مارس حتى 18 مارس، بإجمالي 16 عرضًا بواقع عرضين يوميًا. وسيتم إتاحة التذاكر حصريًا من خلال منصة "تذكرتي".

وتعليقًا على هذا التعاون، أعرب محمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activations عن سعادته بالتعاون مع كيان كبير مثل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، قائلاً : "إن جلب العروض الفنية والترفيهية العالمية إلى مصر يأتي وفاءً للوعد الذي قطعناه مع الجمهور المصري بإتاحة الفعاليات العالمية الشهيرة، واستمرارًا للنجاح غير المسبوق الذي حققته العروض الترفيهية التي استضافتها الشركة في مصر، والآن، نفخر بتقديم عرض أوفو المميز لأول مرة في مصر والذي يعد أحد أشهر العروض الترفيهية في العالم في إطار التزامنا بتوفير تجربة ترفيهية مميزة للجمهور المصري."

عبر المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن مدى سعادته وحماسه لهذا التعاون، قائلاً: "لا نستطيع أن نغفل دور صناعة الترفيه في قيام اقتصاديات الدول، حيث أنه محرك رئيسي لبعض الدول ويجب أن تأخد مصر مكانتها على خارطة صناعة الترفيه في العالم، والتعاون مع كيان كبير بحجم سيرك دو سوليه يعكس ثقة المجتمع العالمي في مصر، ومجهودها في دعم الثقافة والفنون المعاصرة لتقديم أفضل وسائل الترفيه للمصريين. واستكمالاً لمسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير في تقديم كل ما هو جديد في السوق المصري لأكثر من 64 عاماً، نفخر بالتعاون مع Dino Activations لتقديم عرض أوفو المميز لأول مرة في مصر في استاد القاهرة، والذي يعد واحد من أبرز المشروعات التي قامت بتطويرها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.”

يعد عرض «أوفو» أضخم عرض فني يتم تقديمه في مصر، حيث يشارك فيه أكثر من 100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، ويصحب الفرقة أضخم حاوية تضم احتياجات العرض من ملابس وديكورات وآلات، لتقديم عرضًا مبهرًا يعتمد على الابتكار في توظيف الألوان الموجودة في البيئة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة وثرية عن الطبيعة، تجسد جمال التنوع البيولوجي بكل اختلافه.



