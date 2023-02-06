أخبار البورصة اليوم الإثنين 6-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 6-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 71.3 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 19614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3401 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1682 سهم، وباعت إدارة الشركة 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 250 ألف سهم، 278.5 ألف سهم، 60 ألف سهم، 250 ألف سهم، 2000 سهم، 2.24 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 92.4 ألف سهم، 153 ألف سهم، 1039 سهم، 2000 سهم، 136 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 1.28 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.85%، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.39% من أسهم رأس المال.

غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، تحقيق إيرادات نشاط بلغت 7 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 301.2 مليون جنيه مقارنةً مع 165.8 مليون جنيه بنسبة نمو 82%.