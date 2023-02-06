اتفاقية بين أمانة العاصمة المقدسة وغرفة مكة لتسويق الحدائق العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ تهدف إلى تسويق الحدائق العامة على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال لإعادة تأهيلها، وكذلك الارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية، التي تأتي دعما لمشروع «مكة الخضراء». وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن من أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية تنفيذ الفعاليات والحملات التوعوية والبرامج التثقيفية والرياضية، وذلك بهدف تركيز الاهتمام على الأجيال القادمة، والعمل المشترك بين الطرفين حسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، وتشجيع العمل التطوعي بما يخدم ويحقق الازدهار بالمنطقة، وتشجيع عقد الدورات التدريبية والتطويرية التي تخدم شرائح المجتمع كافة في هذا المجال. وأبان أن الاتفاقية تشمل إنشاء عدد من ممرات المشاة والنوادي والملاعب وأبان أن الاتفاقية تشمل إنشاء عدد من ممرات المشاة والنوادي والملاعب الرياضية في أحياء عدة بالعاصمة المقدسة، كما أن التعاون يأتي تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء» التي تعتبر أساساً مهماً لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء الأخضر، لتكون مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، واتساقا مع دور أمانة العاصمة المقدسة لتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع، بتقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.

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