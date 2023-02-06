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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأت أمس أعمالها بجامعة الدول العربية، برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية. ورأس وفد المملكة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات المتعددة نايف العنزي. وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أحد عشر بندا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات «الأجندة الرقمية العربية 2023-2033». وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أحد عشر بندا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات «الأجندة الرقمية العربية 2023-2033».

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