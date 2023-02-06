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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملكية الفكرية حصلت على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية وفق المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:(2012).

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المواصفة الدولية ISO/IEC 17020 (متطلبات تشغيل مختلف أنواع الجهات القائمة بالتفتيش) تهدف إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين القدرة على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية، بما يسهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.

ويعد المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، كما يعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.