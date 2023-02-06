ضبط عمالة مخالفة في الجموم زورت صلاحية 115 ألف منتج

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وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية منها منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى نحو 98 ألف ملصق واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.وتم إغلاق المستودع المخالف وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، في حين تم إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، واستدعاء مالك الموقع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفق اختصاص كل جهة.
المضبوطات:
- 115 ألف منتج منتهي الصلاحية.
- 98 ألف ملصق واستيكر للتغليف.
- 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة.
- أجهزة تغليف حرارية.
- أختام تستخدم لتزوير تاريخ صلاحية.
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