البنك المركزي يرخص لأول شركة تأمين أجنبية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رخص البنك المركزي السعودي لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

وأكد البنك السعي المستمر لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك الالكتروني.

وتأتي هذه الخطوة إعمالا لأهداف «قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين في المملكة»، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد الترخيص لفرع الشركة الأجنبية إحدى خطوات البنك المركزي لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين لتعزيز التنافسية، ونقل وتبادل الخبرات في منظومة القطاع، وذلك في ظل المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة.

وتسهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار ونمو قطاع التأمين، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.