198 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري في يناير 2023

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كما نفذت الفرق الرقابية 2,132 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و7 زيارات لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 38 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 14 ألف مخالفة، بينما سجلت الفرق 52 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال ديسمبر الماضي 90%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وسجل نشاط الأجرة «منشآت» أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار «أفراد»، والنقل التعليمي والمختص.
وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال يناير، حيث بلغت 15 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ11.7 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 4.5 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,872 مخالفة.
حملات ميدانية بقطاع النقل البري خلال يناير
الزيارات1,826 زيارة
عمليات فحص
198,408 عمليات
منها:
195,786 عملية فحص لمركبات النقل
796 عملية فحص للمركبات الأجنبية
المخالفات:
38,359 مخالفة محررة
14,387 مخالفة رصد آلي
أعلى المناطق مخالفات
مكة المكرمة 15,352 مخالفة
الرياض 11,729 مخالفة
الشرقية 4,550 مخالفة
المدينة المنورة 1,872 مخالفة
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