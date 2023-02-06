198 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري في يناير 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال يناير، نتج عنها 198 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 195 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و796 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,826 زيارة.

كما نفذت الفرق الرقابية 2,132 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و7 زيارات لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 38 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 14 ألف مخالفة، بينما سجلت الفرق 52 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال ديسمبر الماضي 90%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وسجل نشاط الأجرة «منشآت» أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار «أفراد»، والنقل التعليمي والمختص.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال يناير، حيث بلغت 15 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ11.7 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 4.5 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,872 مخالفة.

حملات ميدانية بقطاع النقل البري خلال يناير

الزيارات1,826 زيارة

عمليات فحص

198,408 عمليات

منها:

195,786 عملية فحص لمركبات النقل

796 عملية فحص للمركبات الأجنبية

المخالفات:

38,359 مخالفة محررة

14,387 مخالفة رصد آلي

أعلى المناطق مخالفات

مكة المكرمة 15,352 مخالفة

الرياض 11,729 مخالفة

الشرقية 4,550 مخالفة

المدينة المنورة 1,872 مخالفة