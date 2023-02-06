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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، يرأس وفد المملكة الرسمي المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي « إندابا 2023 « تحت مظلة استثمر في السعودية، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا تحت شعار «إطلاق العنان لاستثمارات التعدين الأفريقية: الاستقرار والأمن والإمداد»، في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 6 - 9 فبراير 2023.
ويضم الوفد السعودي المشارك في المؤتمر عددا من المسؤولين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وهيئة المساحة الجيولوجية، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية.ومن المقرر أن يلقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، كلمة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر بعنوان «شركاء أفريقيا: المملكة العربية السعودية»، يستعرض خلالها الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين بالمملكة، ويوضح تحديثات الأنظمة والتشريعات التي تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات.
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