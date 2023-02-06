إطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أمس، مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

ووقع المذكرة خلال مؤتمر «ليب 23»، من جانب «سدايا» المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومن جانب «موهبة» الأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.

وتشمل أوجه التعاون في المذكرة تأهيل الطلاب للمنافسات العالمية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لتمثيل المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم مشاريع الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج إثرائية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي التسجيل في المنافسة من خلال موقع بوابة «موهبة» على الالكتروني بدءا من اليوم.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وضمن إطار سعي «سدايا» ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.