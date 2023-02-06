تفاهم بين الطاقة والاتصالات وضوئيات لتطوير البنية التحتية الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم تستهدف تحقيق التكامل في الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

وحضر توقيع الاتفاقية خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني «ليب» وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه.

وتسعى شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات - التابعة للشركة السعودية للكهرباء - إلى الاستثمار في منظومة الألياف الضوئية ومحطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية ومراكز البيانات لتوفير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتحسين جودة وسرعة الإنترنت في المملكة وتمكين الاقتصاد الرقمي.

وتشمل مجالات التعاون تمكين وتسريع التوسع بنشر شبكات الألياف الضوئية الهوائية امتدادا لنجاح تجارب الكيبل الهوائي في المناطق البعيدة، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية في التوسع في تقديم خدمات النطاق العريض فائق السرعة في جميع أنحاء المملكة، وبما يتسق مع الخطط طويلة المدى لنشاط الكهرباء، وتمكين الاستثمارات المتعلقة بتطوير وبناء مراكز البيانات الكبرى في نطاق مشاريع الشركة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات المتعلقة بإنشاء وتشغيل محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في نطاق مشاريع الشركة.

مثل وزارة الطاقة في توقيع المذكرة مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، ومثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس بسام البسام وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية، فيما مثل شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، الرئيس التنفيذي للشركة وائل الغامدي.