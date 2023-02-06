9 مليارات دولار استثمارات لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أمس في مؤتمر «ليب 23» بالرياض، عن استثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد السواحة خلال افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس المقبل، أن الاستثمارات والإطلاقات شملت استثمار شركة مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة أوراكل 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة هواوي في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة «Zoom» في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.

وأكد السواحة، أن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعما غير مسبوق إيمانا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة

توطين التقنية

وأوضح السواحة، أن تنظيم المملكة لمؤتمر «ليب 23» يعد تأكيدا أيضا للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من لدن ولي العهد، وحرص سموه الكريم على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل. وأبدى تطلعاته إلى أن تعزز مخرجات مؤتمر «ليب 23» في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة، مشيرا إلى أن المؤتمر أصبح يشكل أحد أهم الفعاليات التقنية العالمية السنوية التي ينتظرها المبتكرون والمهتمون التقنون للالتقاء بصناع ومتخذي القرار برواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر.

250 ألف مهتم

وبين السواحة في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر «ليب 23» بات اليوم تجمعا سنويا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم، مبرزا أثر النسخة الأولى من ليب العام الماضي، والذي أوجد حراكا تقنيا عالميا، مؤكدا أن في هذا العام يتواصل هذا الحراك الذي يتجلى في مواصلة المملكة ريادتها كأكبر سوق تقني بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مواصلة الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 ألف قوى عاملة، كما نشهد تقدما استثنائيا في مشاركة الإناث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي وصلت الآن إلى 32.5%، وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، والتي تعد أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة.

الهوية الجديدة

إلى ذلك دشنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في مؤتمر ليب، هويتها البصرية الجديدة والتي تحمل المظهر الحديث للهيئة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة الأعمال الجيومكاني بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة.

وتعتمد الهوية البصرية الجديدة أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار وتمثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها والذي يجسد اهتمامها في توفير البيانات الجيومكانية وفق أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير الدولية وتلبي حاجة الجهات، والقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد.

وتحمل الهوية دلالات تتضمن شعار الدولة (السيفين والنخلة) ويشير إلى الأبعاد الثلاثية XYZ لتحديد المواقع، والطبقات الأساسية للبيانات الجيومكانية. وتم تصميم الشعار بألوان عصرية تتوافق مع التطور الرقمي الذي يجسد ملامح التطور الذي تشهده المملكة في مجال البيانات والمعلومات. يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها هي هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصويرالمتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

الاستثمارات:







2.1 مليار دولار شركة «Microsoft» في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة



1.5 مليار دولار شركة Oracle لتوسيع أعمالها وإنشاء مناطق سحابية بالمملكة



400 مليون دولار شركة «HUAWEI» في عروض السحابة في المملكة



434 مليون دولار شركة «Zoom» لإنشاء منطقة سحابية لخدماتها في المملكة



4.5 مليارات دولار استثمارات عالمية في مجالات متعددة



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