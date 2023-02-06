شكرا لقرائتكم خبر تدشين منصة «طاقة» لتقديم خدمات الوزارة وتسهيل ممارسة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، منصة رقمية مختصة بتقديم عدد من الخدمات للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية، خلال المؤتمر التقني الدولي «ليب» 2023 في الرياض، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وتهدف المنصة إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم قنوات التواصل الرقمية مع مجتمع الأعمال بإجراءات سهلة وواضحة، من خلال تحسين كفاءة القطاع الحكومي، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طريق التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم بإتمام المعاملات الكترونيا، وحوكمة قطاع الطاقة بالرقابة، وذلك بالاستفادة من التقنيات الناشئة والتحول الرقمي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق المنصة بعد الانتهاء من الربط التقني مع 26 جهة حكومية لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات، حيث ستمكن المنصة من الحصول على خدمات إصدار التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، والاستعلام عن الأراضي، وتقديم طلبات تخصيص الطاقة وتراخيص الشبكات وأنابيب الغاز، وطلبات تأهيل محطات الوقود، وتقديم البلاغات والشكاوى للوزارة.

وتسهم المنصة في تعزيز الشفافية من خلال تطوير الإجراءات والآليات الخاصة بتراخيص وتصاريح الطاقة بشكل عام، وتسريع التجاوب مع المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عبر تسهيل الخدمات وطرق الوصول إليها وسرعة معاجلة الطلبات والبلاغات والشكاوى بشكل آلي ومؤتمت، كما سينتج عنها بناء قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من قطاع البترول والغاز وتخصيص موارد الطاقة.