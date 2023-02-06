«عِلم» تعرض منتجاتها الرقمية خلال «ليب 2023 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض شركة «عِلم» عددا من منتجاتها التقنية المبتكرة خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي «ليب 2023» في الرياض.

وتشمل الحلول والمنتجات الرقمية التي استعرضتها «علم» خلال المؤتمر، كلا من خدمة «موجز»؛ وخدمة «ضامن»؛ و»مؤشر الأسعار»؛ و»محفظة الهوية الرقمية»؛ و»منتجات الابتكار»، كما تتبنى «عِلم» استخدام أحدث المفاهيم في عالم الرقمنة مثل الأتمتة وتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.

وتعد خدمة «ضامن»، المنتج الالكتروني المتطور والموثوق الذي يعمل بمثابة طرف وسيط وآمن يتولى المعاملات المالية الخاصة بمنصات البيع عبر الإنترنت، وغيرها من جهات البيع التي لا تمتلك موقعا الكترونيا، باستخدام الحساب البنكي الافتراضي، فيما تتاح خدمة «موجز» للعملاء عبر منصة الكترونية وتطبيق للهاتف المحمول، وتغطي مجالا واسعا من الخدمات التي تعزز أمن وموثوقية عملية شراء السيارات المستعملة.

وتستعرض «عِلم» كذلك منتج «مؤشر الأسعار»، الذي سيعمل على تعزيز أداء قطاع المركبات في المملكة من خلال حوكمة وأتمتة تقييم أسعار المركبات، إضافة لخدمة «محفظة الهوية الرقمية»، التي تأتي كوسيلة موثوقة للتعرف على هوية الفرد أو الشركة والتحقق من صحة المعلومات الشخصية وإثبات الأهلية للحصول على خدمات معينة.

حلول ومنتجات «علم»

