شراكة بين أرامكو و«زوم».. وتمويل بـ1.1 مليار لدعم واعد فنتشرز

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وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة لدعم منظومة التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات (زوم) العالمية ليخدم المملكة والمنطقة.وبالتعاون مع أرامكو السعودية ستستكشف (زوم) أيضا التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة. وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل: الطاقة والصناعة والتعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت أرامكو السعودية أنها خصصت تمويلا إضافيا لصندوق واعد فنتشرز - ذراع استثمار رأس المال الجريء - يسهم في رفع قيمة الصندوق من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار). ويهدف التخصيص الإضافي إلى تمكين صندوق واعد من تسريع وتيرة أدائه الاستثماري إقليميا وعالميا، ليتمكن من توطين التقنيات العالمية الرائدة وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة، وتوسعة الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال مراحلها المتوسطة، وتمويل القطاعات الصاعدة، مثل الاستدامة وتقنية الفضاء وتقنيات العالم الرقمي الافتراضي (الميتافيرس) والحوسبة الكمية.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إن التحول الرقمي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أساس النجاح في المستقبل لكل القطاعات والأعمال والمدن والبلدان. وأرامكو السعودية استثمرت في تقنية المعلومات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منذ مرحلة مبكرة، وساعد تأسيسنا لشبكة متنوعة من الشركاء في المحافظة على سجل حافل من الموثوقية، ونعمل على جعل مقر أرامكو السعودية في الظهران مدينة ذكية قبل نهاية 2023. وأضاف أنه تم إطلاق أرامكو الرقمية، كما تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين أرامكو السعودية وزوم لتمكين الحلول المبتكرة التي تركز على منظومة التحول الرقمي، لافتا الانتباه إلى أنه مع زيادة حجم صندوق رأس المال الجريء، تهدف (واعد فنتشرز) إلى تسهيل عملية تبادل الابتكارات بين رواد الأعمال في المنظومات العالمية والمحلية.
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