«التخصصي» يوظف تطبيقات مبتكرة في الرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كشريك رقمي صحي، في المؤتمر التقني الدوليLEAP، ويستعرض خلالها تطبيقات مبتكرة توظف التقنية في مجال الرعاية الصحية، تفعل بعضها لأول مرة على مستوى المنطقة.

وتهتم التقنيات المعروضة في جناح «التخصصي» بتعزيز كفاءة المستشفى عبر ثلاثة محاور وهي: التشغيل الذكي، وتجربة المستفيد، وجودة الرعاية الصحية، وذلك باستخدام تطبيقات توظف عددا من التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وسلسلة الكتل (البلوكتشين)، والطباعة ثلاثية الأبعاد وكذلك تقنية عالم الواقع الافتراضي (الميتافيرس).

ومن أحدث التطبيقات التقنية الداعمة للتشغيل الذكي، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة إدارة المستشفيات على التنبؤ بحجم الطلب على الوصفات الطبية في أقسام الصيدلة، بهدف تقليل فترة انتظار المريض، إضافةً إلى التنبؤ بحجم الطلب على غرف الطوارئ وغرف العمليات؛ لتحسين الاستعداد ورفع كفاءة التشغيل، مما يسمح بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمزيد من المستفيدين.

ويندرج ضمن التقنيات الداعمة لتجربة المستفيد، ابتكر «التخصصي» تطبيقات متعددة تمثلت في إيصال خدمات الرعاية الصحية إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها في المناطق البعيدة أو النائية عبر تقنية عالم (الميتافيرس)، وتوظيف تقنية (البلوكتشين) في بناء برنامج مكافآت (ثناء) لتحفيز الموظفين والمستفيدين على اكتساب ممارسات صحية، إضافة إلى استخدام نظارة الواقع الافتراضي في تدريب الأطفال المصابين بالتوحد.