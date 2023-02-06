نهاية التعاملات.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك، مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.25 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.