الاقتصاد

نهاية التعاملات.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك، مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.25 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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