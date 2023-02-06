نهاية التعاملات.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في 8 بنوك، مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":
البنك الأهلي المصري: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 30.25 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.
بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.