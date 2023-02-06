شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نحرص على تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الذى عقد برئاسة المهندس حازم عمر، وبحضور وكيلا اللجنة الدكتور عفت السادات، والدكتورة سماء سليمان، والدكتورة عايدة نصيف أمين سر اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج من المتخصصين الذين حققوا مكانة علمية ومهنية رفيعة المستوى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من خبراتهم وعلومهم؛ لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بمتخصصين من المصريين بالخارج فى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يتضمن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ثلاثة من الأساتذة من المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى أحدث وسائل التعليم والتدريب، ومستجدات العلم فى التخصصات التى تعنى بها الجامعة حيث يشاركون فى اجتماعات الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بأساتذة مصريين يعملون بجامعات دولية مرموقة بالخارج للاتفاق مع هذه الجامعات على عقد شراكات مع جامعة مصر للمعلوماتية، ومبادرة بُناة مصر الرقمية التى تمنح الماجستير العملى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم أيضا الاستعانة بالمصريين بالخارج فى لجنة تصميم الالكترونيات وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية متكاملة أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات مصر فى التصميم الإلكترونى، والتوسع فى قاعدة المهنيين المتخصصين فى هذا المجال الذى يعد من المجالات عالية القيمة.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع وزارة الدولة للهجرة فى إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التى تقيمها وزارة الهجرة لاطلاع المصريين من الجيل الثانى والثالث الذى نشأ فى دول أخرى على ما يتم تنفيذه من مشروعات وتعميق ارتباطه بالوطن الأم؛ حيث تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعريفهم بأبرز ما يتحقق من مشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع دار نقاش مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت، والسادة أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ حول الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، وإمكانية التوسع فى هذه الخدمات لتشمل خدمات أخرى، كما تطرق النقاش إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية الرقمية الدولية، ودور المصريين بالخارج كقوى ناعمة للحفاظ على ريادة مصر.