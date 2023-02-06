شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.24 دولار لبرنت و73.54 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 80.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.54دولار، حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف اليوم.

وقال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي، إن روسيا لم تتأثر بقرار تسعير مشتقات النفط.

وقال "شعيتو"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، على قناة القاهرة الإخبارية، إن أوروبا وقعت في مشاكل انعكست على دول أوروبا كما انعكست على روسيا.

وأضاف، أن إدارة أوروبا لهذه الأزمة، والعقوبات التي أصدرتها لم تجد نفعا، لأن روسيا لم تتأثر كثيرا، ولديها الكثير من البدائل والمخارج، لأن روسيا بنت علاقات مميزة مع عدد كبير من دول العالم.

وتابع: "الأوروبيون يحاولون الكذب على أنفسهم، فإنهم يشترون المشتقات الروسية بطرق مباشرة، أو بطرق غير مباشرة عن طريق الهند أو الصين أو تركيا".

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا واصلت على مدار الأسبوع الماضي إحراز ما وصفته بـ "خطوات تقدم طفيف" في محاولتها لتطويق مدينة باخموت بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في آخر تقاريرها الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية الأحد، إنه من المحتمل أن يكون الطريقين الرئيسين المؤديين إلى المدينة مهددان في الوقت الحالي بنيران مباشرة، وذلك في أعقاب التقدم الروسي هناك.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية، قد سجلت خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 7.8% وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.9%.

وأثر تقرير وضع الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، في خضم ترقب تأثير الحظر الوشيك على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، والمقرر بدء تفعيله يوم الأحد.