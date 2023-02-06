شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث في أسواق النفط خلال أسبوع؟.. اعرف أهم المستجدات بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تراجعت أسعار النفط الآجلة للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 7.8% لخام برنت و 7.9% لخام غرب تكساس، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع.

1-استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة رفع أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

2-تأكيد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة دول أوبك على الالتزام بسياسة خفض إنتاج النفط الحالية البالغة 2 مليون بي حتى نهاية عام 2023.

3-ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021، تزامناً مع ارتفاع صافي الواردات بثالث أكبر وتيرة أسبوعية مسجلة على الإطلاق.

4-ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.

5-تراجع مؤشر النشاط الصناعي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. وقوة بيانات الوظائف الأمريكية التي أثارت المخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من الأتى:

1-المخاوف بشأن تشديد الإمدادات على خلفية الحظر الأوروبي المقرر فرضه على واردات المنتجات البترولية الروسية، مع إمكانية تحديد سقف لأسعارها.

2-إعلان الصين - أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط - عن التوجه نحو تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم الطلب.

3-انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر 2022، في مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.