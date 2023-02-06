مدينة نصر للإسكان والتعمير تقدم عرض "أوفو" من سيرك دو سوليه لأول مرة في مصر

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القاهرة - سامية سيد - يأتي هذا العرض كجزء من استراتيجية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدعم الابتكار وتقديم كل ما هو جديد لإبهار السوق المصري

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير – واحدة من كبري الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر – عن تعاونها مع شركة "Dino Activations"، - الشركة الرائدة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية– لتقديم عرض "أوفو" المميز من سيرك دو سوليه في مصر، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، لأول مرة في مصروذلك بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. يقام العرض في مجمع القاعات المغطاة بإستاد القاهرة في الفترة بين 8 مارس حتى 18 مارس بإجمالي 16 عرضًا بواقع عرضين يوميًا. وسيتم إتاحة التذاكر حصريًا من خلال منصة "تذكرتي".

يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدعم الابتكار وتقديم كل ما هو جديد لإبهار السوق المصري وذلك من خلال مسيرتها الحافلة بالعديد من الإنجازات لأكثر من 64 عامًا في السوق المصري استطاعت من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والبنية التحتية وفق أعلى مستويات الجودة، سواء المشروعات السكنية الرئيسية للشركة أو المشروعات التي قامت بتطويرها مثل حي مدينة نصر، واستاد القاهرة والذي سيقام علي أرضه هذا العرض العالمي.

يعد عرض "أوفو" أضخم وأشهر عرض فني يتم عرضه لأول مرة في مصر من عروض سيرك دو سوليه، حيث يشارك فيه أكثر من100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، وخلال العرض يقدم الفنانون بعضًا من أكثر عروض السيرك إثارة ومهارة حيث يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، لتقديم عرضًا مبهرًا خاصة وانه الاحتفال الـ 25 من عروض سيرك دو سوليه، وسيعتمد العرض على الابتكار في توظيف الألوان الموجودة في البيئة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة وثرية عن الطبيعة.

وتعليقًا على هذا التعاون، عبر المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن مدي سعادته وحماسه لهذا التعاون، قائلاً "لا نستطيع ان نغفل دور صناعة الترفيه في قيام اقتصاديات الدول، حيث أنه محرك رئيسي لبعض الدول ويجب أن تأخد مصر مكانتها على خارطة صناعة الترفيه في العالم والتعاون مع كيان كبير بحجم سيرك دو سوليه يعكس ثقة المجتمع العالمي في مصر، ومساعيها في دعم الثقافة والفنون المعاصرة لتقديم افضل وسائل الترفيه للمصريين. واستكمالاً لمسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير في تقديم كل ما هو جديد في السوق المصري لأكثر من 64 عاماً، نفخر بالتعاون مع Dino Activations لتقديم عرض أوفو المميز لأول مرة في مصر في استاد القاهرة والذي يعد واحد من أبرز المشروعات التي قامت بتطويرها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير."

ومن جانبه، أعرب محمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activations عن سعادته بالتعاون مع كيان كبير مثل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير باعتبارها واحدة من كبري الشركات العقارية في مصر قائلاً "إن جلب العروض الفنية والترفيهية العالمية إلى مصر يأتي وفاءً للوعد الذي قطعناه مع الجمهور المصري بإتاحة الفعاليات العالمية الشهيرة، واستمرارًا للنجاح غير المسبوق الذي حققته العروض الترفيهية التي استضافتها الشركة في مصر. والآن، نفخر بتقديم عرض أوفو المميز لأول مرة في مصر والذي يعد أحد أشهر العروض الترفيهية في العالم في إطار التزامنا بتوفير تجربة ترفيهية مميزة للجمهور المصري."

نبذة عن مدينة نصر للإسكان والتعمير

تأسست شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (MNHD) عام 1959 وتم إدارجها في البورصة المصرية عام 1996، ونجحت الشركة منذ انطلاق أعمالها في التوسع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري. ترتكز أعمال الشركة في منطقة شرق القاهرة مع تواجد متنامي في العديد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، وتبلغ محفظة أراضي الشركة ما يقرب من 9 مليون متر مربع. لدي الشركة 8 مشروعات موزعة على مشروعين رئيسين أولهما تاج سيتي وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 3.5 مليون متر مربع ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة على الطريق الدائري على بعد دقائق من شرق القاهرة وهليوبوليس، أما المشروع الثاني فهو سراي وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 5.5 مليون متر مربع والذي يتميز بموقعه الفريد بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

نبذة عن Dino Activations

ومن الجدير ذكره أن Dino Activations قد تأسست في عام 2010، وهي وكالة تنشيط للعلامات التُجارية، وقد جلبت تجارب فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم إلى قلب مصر لأكثر من عقد من الزمان، وواصلت شركة Dino Activations في تقديم خبرات قيمة وفريدة لأول مرة إلى السوق المصري، ومن المنتظر أن تعمل الوكالة مع مجموعات موهوبة ذات شهرة عالمية في عام 2023 مثل مجموعة سيرك دو سوليه الترفيهية وعالم مارفيل السينمائي التي تضمن للأسرة المصرية أوقات لا تنسى من الترفيه.

نبذة عن سيرك دو سوليه

يعد عروض سيرك دو سوليه أحد أكبر العروض الفنية الترفيهية في العالم، تم عرضه في 460 مدينة في أكثر من 60 دولة حول العالم، وحضر عروضه أكثر من 200 مليون متفرج، ويشتهر بأزيائه الرائعة والموسيقي والقصص الجذابة. وقد تم عرض OVO لأول مرة في مونتريال، كندا في عام 2009، وحضره أكثر من سبعة ملايين متفرج في 155 مدينة و 26 دولة حول العالم وفي عام 2015، تم الاحتفال بالعرض رقم 2000 في اليابان.