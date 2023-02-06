شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 16438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 19473 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 6804 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.